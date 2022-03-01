Yoldan çıkan yolcu otobüsü ormanlık alana uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Yoldan çıkan yolcu otobüsü ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

01.03.2022 10:04

Yoldan çıkan yolcu otobüsü ormanlık alana uçtu: 2 yaralıKOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu.

Yoldan çıkan yolcu otobüsü ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

KOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Kazada sürücü ve bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 BR 261 plakalı şehir içi yolcu otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle sürücü ve bir yolcunun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yoldan çıkan yolcu otobüsü ormanlık alana uçtu: 2 yaralı
Yoldan çıkan yolcu otobüsü ormanlık alana uçtu: 2 yaralı
Yoldan çıkan yolcu otobüsü ormanlık alana uçtu: 2 yaralı
Yoldan çıkan yolcu otobüsü ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

YORUMLAR
500
HASTAYI ALMAYA GİDEN AMBULANS DEVRİLDİ HASTAYI ALMAYA GİDEN AMBULANS DEVRİLDİ

Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan yolcu otobüsü ormanlık alana uçtu: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Boğazlarla ilgili tartışmayı bitirecek Montrö sözleri! Bakan Akar açıkladı: Uygulamayı sürdüreceğiz
10:11 Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir
10:04 Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını hedef aldı! Patlama anı kamerada
10:02 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
09:59 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?
09:59 Didem Soydan, dans videosuna gelen "Ukrayna'da çocuklar ölüyor, biraz saygı" yorumuna cevap verdi: Neden Instagram'da dolaşıyorsun
09:57 Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı
09:51 Toshiba CEO'su Tsunakawa görevinden ayrıldı, yerine Şimado Taro geldi
09:49 Esenyurt'ta kurşun yağmuru! Yaralanan taksici, arabasını hastaneye sürdü
09:43 Savaş çıkınca sipariş iptalleri arttı, para iadeleri devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 10:37:58. #1.11#
SON DAKİKA: Yoldan çıkan yolcu otobüsü ormanlık alana uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement