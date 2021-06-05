Yoldan çıkarak ağaca giren otomobildeki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Ahmet Esen'in (24) kullandığı otomobil, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Esen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Esen'in araçta sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Esen'in cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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