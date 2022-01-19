Yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beylikova ile Doğanoğlu Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücü İhsan Ö.(67), 06 BNB 495 plakalı otomobiliyle Beylikova'dan Doğanoğlu Mahallesine gittiği esnadan karlı yolda viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, takla atarak durabildi.

Kaza sonucu araç sürücüsü İhsan Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Gülay Ö. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR