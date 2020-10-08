Yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bolu'da, bir otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çaygökpınar Köyü'nden kent merkezi istikametine seyreden Kübra Y. idaresindeki 14 AH 198 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kazada, takla atarak yol kenarında bulunan bir tarla içinde durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Kaynak: AA
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