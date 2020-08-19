Yoldan çıkarak tarlaya giren yolcu otobüsünde 25 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydan gelen kazada yoldan çıkarak tarlaya giren otobüste 25 kişi yaralandı. Faciadan dönülen kazaya uykularında yakalanan ve yaralanan yolcular büyük korku yaşadıklarını belirttiler.

Kaza, sabaha karşı saat 4.15 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolu 50'inci kilometresi Yolkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Alanya'dan, Bursa'ya giden Ziya K., yönetiminde ki 35 PK 367 plakalı yolcu otobüsü Yolkanak Köyü yakınlarında sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki tarlaya giren otobüs yaklaşık 5 metre gittikten sonra durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ve personelle birlikte yolcularında aralarında olduğu 25 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar'da ki çeşitli hastaneler kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazada faciadan dönüldü!

Kazada yaralanan yolculardan Barış Kaloğlu, büyük bir sarsıntı ile uyandıklarını ve çok korktuklarını belirterek, "Alanya'dan geliyorum, Bursa'ya gidiyordum. Genelde hepimiz uyuyorduk, sarsılma ile uyandık. Otobüsün önce önü kalktı, sonra yana yatacak gibi oldu. O esnada koltuklara tutunduk. Geçmiş olsun diyelim" dedi.

Faciadan dönülen kazanın ardından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR