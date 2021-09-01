Yoldan çıkıp istinat duvarına çarptı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kazada otomobilde bulunan Edibe Y. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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