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Yoldan çıkıp takla atan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Yoldan çıkıp takla atan motosiklet sürücüsü yaralandı

26.09.2021 07:05
Yoldan çıkıp takla atan motosiklet sürücüsü yaralandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada motosikletli sürücü yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada motosikletli sürücü yaralandı.

Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziya S. (43) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, baygın sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan sürücü, daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Yoldan çıkıp takla atan motosiklet sürücüsü yaralandı
Yoldan çıkıp takla atan motosiklet sürücüsü yaralandı
Yoldan çıkıp takla atan motosiklet sürücüsü yaralandı

Tekirdağ, Kaza, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkıp takla atan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoldan çıkıp takla atan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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