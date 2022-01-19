Van'ın Çaldıran ilçesine yakın bir bölgede Abdulcabbar Avcı yönetimindeki ticari taksi, yoğun tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.
Kar ve tipi nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile sağlık ve jandarma ekipleri, 1,5 saatlik çalışmanın ardından yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Donma tehlikesinden kurtarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler ise bölgeden ayrıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yoldan çıkıp takla atan taksinin sürücüsü donma tehlikesi atlattı - Son Dakika