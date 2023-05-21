Yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı - Son Dakika
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Yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

21.05.2023 15:37

Sivas'ın Gürün ilçesinden yoldan çıkan otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Ziyarettepe mevkiinde B.K. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü.

Yoldan çıkıp ters döndü: 5 yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Kaza sürücü ile araç içerisinde bulunan N.Ö., H.K., A.K., ve İ.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yoldan çıkıp ters döndü: 5 yaralı
Kaynak: İHA
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Sivas, Gürün, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı - Son Dakika
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