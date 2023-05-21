Yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

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Ziyarettepe mevkiinde B.K. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü.

5 KİŞİ YARALANDI

Kaza sürücü ile araç içerisinde bulunan N.Ö., H.K., A.K., ve İ.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.