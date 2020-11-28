Yoldan çıkıp üçüncü bir araca da çarptı; 7 yaralı - Son Dakika

Yoldan çıkıp üçüncü bir araca da çarptı; 7 yaralı
28.11.2020 14:30
Yoldan çıkıp üçüncü bir araca da çarptı; 7 yaralı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil çarpmanın etkisi ile karşı şeride geçerek üçüncü bir otomobile çarptı.
Yoldan çıkıp üçüncü bir araca da çarptı; 7 yaralı
SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil çarpmanın etkisi ile karşı şeride geçerek üçüncü bir otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Kazada C.K. yönetimindeki 58 ABA 023 plakalı Nissan marka otomobil ile karşı yönden gelen H.D. idaresindeki Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan 58 ABA 023 plakalı otomobil karşı şeride geçip H.B yönetimindeki 58 NL 330 plakalı Toyota marka otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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