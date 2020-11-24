- Yoldan geçen domuz sürüsünü cep telefonuyla böyle görüntüledi - Son Dakika

Soğuk havanın etkili olduğu bölgede yiyecek arayan domuzlar daha sonra ormanlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

İlçeye bağlı Yeşilyöre Mahallesi ve Avşarlı Mahalle yolu arasında akşam saatlerinde gidenler yaklaşık 40 domuzun yolun karşısına geçtiğini gördü.

- Yoldan geçen domuz sürüsünü cep telefonuyla böyle görüntüledi

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