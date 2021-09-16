Yoldan geçen hünnap tüccarı sayesinde değişti

Adana'da 10 ton hünnap üretip, kilosunu 8 liradan satan çiftçi Şahin Bolat, bu yıl iyi para kazandığını söyledi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 5 yıldır arazisinde hünnap yetiştiren ancak pazar bulamadığı için bahçesini bozmayı düşünün çiftçi Şahin Bolat'ın hayatını, yoldan geçen bir hünnap tüccarı değiştirdi. 10 ton hünnap hasat eden ve kilosunu 8 liradan satan Bolat, bu sene iyi para kazandığını söyledi.

35 yaşındaki Şahin Bolat, 5 yıl önce 14 dönüm araziye 300 hünnap ağacı dikti. 5 yıl boyunca ilaç kullanmadan ürettiği meyveleri sadece bilenlerin kilo olarak aldığı, pazarında sorun yaşadığı hünnap ağaçlarını söküp yerine ceviz fidanı dikmeyi planlayan Bolat'ın hayatı, bahçenin yanından geçen bir hünnap tüccarı sayesinde değişti.

Hünnapın kilosunun zincir marketlerde 10-18 TL'den satıldığını belirten Bolat, "Ben Adana'ya 8 TL'den verdim. Ben pazar bulamadığım için vazgeçmiştim. Yoldan geçen bir tüccar fark etti. Hepsini o aldı ve güzel para kazandırdı. Akdeniz meyve sineği nedeniyle bir ilaçlama maliyeti var onun dışında hiçbir maliyeti yok. Bunun 1 kilodaki C vitamini portakalın 10 kilo C vitaminine eş değer. Lezzetli bir meyve. Sirkesi de reçeli de yapılıyor. Herkesin evinin önüne hobi amaçlı dikmesini tavsiye ederim" dedi.