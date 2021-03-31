Yoldan geçen vatandaşın teklifi intihardan vazgeçirdi - Son Dakika

Yoldan geçen vatandaşın teklifi intihardan vazgeçirdi

31.03.2021 18:03
Yoldan geçen vatandaşın teklifi intihardan vazgeçirdi, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde borçları sebebiyle bunalıma giren şahıs, 6 katlı binanın çatısından intihara kalkıştı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde borçları sebebiyle bunalıma giren şahıs, 6 katlı binanın çatısından intihara kalkıştı. Bir vatandaş, borçlarını ödeyeceği sözünü vererek şahsı intihardan vazgeçirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, borçları yüzünden bunalıma giren İbrahim A. (46), 6 katlı binanın çatısına çıktı. Akın'ı binanın çatısında gören çevredeki vatandaşlar ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. O sırada yoldan geçen bir vatandaş Akın'a borçlarını ödeyeceği sözünü vererek, intihardan vazgeçirdi.

İntihar etmek için çıktığı binadan indirilen İbrahim A., sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında ifadesinin alınması üzerine polis merkezine götürüldü. - KOCAELİ

Yoldan geçen vatandaşın teklifi intihardan vazgeçirdi
Yoldan geçen vatandaşın teklifi intihardan vazgeçirdi
Yoldan geçen vatandaşın teklifi intihardan vazgeçirdi

Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan geçen vatandaşın teklifi intihardan vazgeçirdi - Son Dakika


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