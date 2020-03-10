Yoldan geçen vatandaştan uygulama yapan polislere sevgi gösterisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yoldan geçen vatandaştan uygulama yapan polislere sevgi gösterisi - Son Dakika

Yoldan geçen vatandaştan uygulama yapan polislere sevgi gösterisi

7 saat önce

Samsun'da uygulama yapan polislerin yanına gelen 65 yaşındaki Fikret Kıyak'ın ekiplere sarılıp onlara dua etmesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Samsun'da uygulama yapan polislerin yanına gelen 65 yaşındaki Fikret Kıyak'ın ekiplere sarılıp onlara dua etmesi, renkli görüntüler oluşturdu.

İlkadım ilçesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda uygulama yapan polislerin yanından otomobiliyle geçen Kıyak, aracını durdurarak indi.

Polislere sarılarak dua eden, onların yanında olduğunu belirten Kıyak, "Emniyetimiz, askerimiz, polis ağabeylerimizin varlığını Allah daima nasip eylesin." diyen Kıyak, "Ağabeylerimle beraberim. Allah'ım herkese böyle kişiler nasip eylesin. Kötü niyetli olan kişileri nasip eylemesin. Hepinizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Uygulamada görev yapan polis memurları da Kıyak'a teşekkür etti.

Kıyak, daha sonra aracına binerek yoluna devam etti.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri, kent genelinde şüpheli araç ve kişiler üzerine uygulama gerçekleştirdi.

Yoldan geçen vatandaştan uygulama yapan polislere sevgi gösterisi

Korhan Ekiz Bulvarı, İlkadım, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 06:57 Kaynak: AA
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