Son Dakika Haberleri: Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
Son Dakika 3. Sayfa Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti

Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti

7 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halinde bulunan bir araçta sızan kötü kokulu sıvı AFAD, itfaiye ve polis hareketlerini harekete geçirdi.

Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halinde bulunan bir araçta sızan kötü kokulu sıvı AFAD, itfaiye ve polis hareketlerini harekete geçirdi. Olayla ilgili inceleme yapan ekipler, sızan sıvının riskli bir madde olmadığını tespit etti.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Adalet Köprüsü alında bulunan araç park alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgeden geçen vatandaşlar kötü bir kokunun geldiğini fark etti. Kokunun giderek artması üzerine vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. Bölgede incelemelerde bulunan ekipler, kokunun park halinde bulunan 41 RA 798 plakalı bir kamyondan sızan sıvıdan kaynaklandığını tespit etti.


Ekipler inceleme başlattı


Olay yerinde güvenlik önlemi alınmasının ardından itfaiye ve AFAD ekipleri cihazlarla ile ölçüm yaptı. Bir yandan da ekipler, sızan maddenin kanalizasyonlara ulaşmaması için talaşla önlem aldı. Daha sonra olay yerine gelen araç sahibi ve şoför, kamyonda bulunan varillerin içerisinde 'polietilen wax' maddesinin korunması amacı ile kullanılan sıvı olduğunu söyledi. Daha sonra olay yerine intikal eden Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde sızan sıvının zararsız olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından bölgede temizlik çalışması yapıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, Polis, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:47 Kaynak: İHA
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