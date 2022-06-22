Yoldan geçerken fark ettiği merdivenleri seçerek çalan şüpheli kamerada - Son Dakika
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Yoldan geçerken fark ettiği merdivenleri seçerek çalan şüpheli kamerada

22.06.2022 09:41

Yoldan geçerken fark ettiği merdivenleri seçerek çalan şüpheli kamerada Konya'da bir iş yerine gece saatlerinde giren ve merdivenleri seçerek çalan şüpheli güvenlik kamerasına saniye saniye yakalandı.

Yoldan geçerken fark ettiği merdivenleri seçerek çalan şüpheli kamerada

KONYA - Konya'da bir iş yerine gece saatlerinde giren ve merdivenleri seçerek çalan şüpheli güvenlik kamerasına saniye saniye yakalandı. Polisin detaylı çalışması sonrası kısa sürede gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerindeki hırdavatçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırdavatçı çalışanları sabah iş yerini açtığı sırada iş yerinin bahçesinde bulunan merdivenlerin eksik olduğunu fark etmesi üzerine iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, bir kişinin saat 03.00 sıralarında iş yerine gelerek bahçede bulunan merdivenleri seçerek tek tek aldığı daha sonrada şüphelinin iş yerinden ayrıldığını görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ve Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Görüntüleri incelemeye alan ekipler, yapılan kimlik tespit çalışması sonrası görüntülerdeki şahsın İsmet D., olduğunu belirlendi. Bunun üzerine adresi tespit edilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete getirilen şüpheli, yoldan geçerken merdivenleri fark ettiğini ve iş yerinin bahçesine girerek yeni model merdivenleri seçerek çaldığını söylediği öne sürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli İsmet D., adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak gönderildi. Çalınan malzemeler ise iş yerine polis tarafından teslim edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan geçerken fark ettiği merdivenleri seçerek çalan şüpheli kamerada - Son Dakika

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