Yoldan geçerken kendisine küfreden husumetlisini bacağından vurdu - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, M.K., kafede oturduğu sırada otomobil ile yanına yaklaşarak kendisine küfreden husumetlisi Mehmet Bahadır E.'yi tabancayla bacağından vurdu. M.K. olayın ardından teslim olurken, Mehmet Bahadır E. ise tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre emlakçılık yapan Mehmet Bahadır E., aracıyla ilerlediği sırada yol kenarındaki kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan ve aralarında husumet bulunan mobilyacı M.K.'yı görerek küfretti. Bunun üzerine tabancasını çıkaran M.K., 2 el ateş etti. Mehmet Bahadır E. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı M.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.K. ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.