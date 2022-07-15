Olay, dün akşam saatlerinde, Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı Sünlü Kavşağı'nda meydana geldi. Sude Nur Köse ile Elif Şahin, arkadaşlarının doğum gününü kutladıktan sonra ayrıldı. Eve dönmek için yolun karşısındaki otobüse koşan Köse ve Şahin, C.K. yönetimindeki 06 BN 5283 plakalı otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Kaza sonrası kaçan C.K. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yoldan geçerken otomobil çarpan Elif, yaşama tutunamadı - Son Dakika

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