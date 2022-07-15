Yoldan geçerken otomobil çarpan Elif, yaşama tutunamadı - Son Dakika
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Yoldan geçerken otomobil çarpan Elif, yaşama tutunamadı

15.07.2022 17:45
Yoldan geçerken otomobil çarpan Elif, yaşama tutunamadı

ANKARA'da arkadaşıyla yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 yaralıdan Elif Şahin (17), hastanede hayatını kaybetti.

ANKARA'da arkadaşıyla yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 yaralıdan Elif Şahin (17), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı Sünlü Kavşağı'nda meydana geldi. Sude Nur Köse ile Elif Şahin, arkadaşlarının doğum gününü kutladıktan sonra ayrıldı. Eve dönmek için yolun karşısındaki otobüse koşan Köse ve Şahin, C.K. yönetimindeki 06 BN 5283 plakalı otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Kaza sonrası kaçan C.K. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

TOPRAĞA VERİLDİ Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Elif Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şahin, cuma namazı sonrası Selimiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşağıçavundur Mahallesi'nde toprağa verildi. Sude Nur Köse'nin hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yoldan geçerken otomobil çarpan Elif, yaşama tutunamadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Yoldan geçerken otomobil çarpan Elif, yaşama tutunamadı - Son Dakika
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