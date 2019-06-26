Yoldan geçerken silahlı kavgada yaralandı

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Pakistan'da iktidar partisinin liderlerinden biri canlı yayında tartıştığı gazeteciye saldırdı

Şanlıurfa'da aileler çatıştı, 8 kişi yaralandı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

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