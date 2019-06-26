Son Dakika Haberleri: Yoldan geçerken silahlı kavgada yaralandı
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Yoldan geçerken silahlı kavgada yaralandı

20 dakika önce

Malatya'da yolda yürüdüğü sırada silahlı kavga arasında kalan kişi yaralandı.

Yoldan geçerken silahlı kavgada yaralandı, System.String[]
Malatya'da yolda yürüdüğü sırada silahlı kavga arasında kalan kişi yaralandı.
Merkez Battalgazi İlçesi İnönü Caddesi üzerinde karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen A.Ş. ve İ.A. birbirlerine tüfek ve tabancayla ateş açtı.
Bu sırada cadde üzerinde yürüyen Emre K. tüfekten çıkan saçmaların ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı.
Emre K. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüpheli iki kişiyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:44 Kaynak: AA
Battalgazi, Merkez, kavga, Malatya, Güncel
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