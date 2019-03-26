Son Dakika Haberleri: Yoldan Geçerken Yardıma Koştu

Yoldan Geçerken Yardıma Koştu

1 saat önce

ZONGULDAK'ta otomobilin çarptığı yaşlı adamı işe gitmekte olan acil tıp teknisyeni yaptığı ilk müdahale ile kurtardı.

Yoldan Geçerken Yardıma Koştu, System.String[]
ZONGULDAK'ta otomobilin çarptığı yaşlı adamı işe gitmekte olan acil tıp teknisyeni yaptığı ilk müdahale ile kurtardı.

Olay sabah saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal T.'ye (88), seyir halinde olan plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yaşlı adam kanlar içinde yerde kaldı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acile bildirdi. O anlarda ise görev yaptığı hastaneye gitmekte olan acil tıp teknisyeni Semanur Karakaya, kazayı gördü ve yaşlı adama yardıma koştu. Yaşlı adama ilk müdahaleyi yapan Semanur Karakaya, vatandaşların da yanlış müdahale yapmasını önledi. Bu sırada yolda seyir halinde olan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait olan ve hasta bir işçiyi taşıyan ambulans, kaza yerinden geçerken durdu. Cemal T.'ye ambulanstaki ekipmanlar ile ilk müdahale yapıldı.

Cemal T., sedye ile ambulansla alınarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemal T.'ye ilk müdahaleyi yapan acil tıp teknisyeni Semanur Karakaya ise bir an olsun yanından ayrılmadı. Tedavi altına alınan Cemal T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:33 Kaynak: DHA

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