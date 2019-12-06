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Yoldan geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

6 saat önce

Kayseri'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı.

Yoldan geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı, System.String[]

Kayseri'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu bulvarı ve Beyatlı caddesi kavşağında meydana gelen kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.A.'ya, otomobil çarptı. Kaza nedeniyle yol trafiğe bir süre kapanırken, yaralının yardımına otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar koştu.


Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk yaptığı müdahalenin ardından yaralı M.A. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
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