Son Dakika Haberleri: Yoldan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı adam öldü
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Yoldan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı adam öldü

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti.

Yoldan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı adam öldü, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Değirmendere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinan G. idaresindeki 71 DH 836 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Dursun Ali O.'ya (61) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Dursun Ali O. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Dursun Ali O. Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dursun Ali O.'nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, sürücü Sinan G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:53 Kaynak: İHA
Gölcük, Kocaeli, 3. Sayfa
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