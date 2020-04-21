Yoldu bulup bileğine taktığı kelepçeyi çıkaramadı - Son Dakika

Yoldu bulup bileğine taktığı kelepçeyi çıkaramadı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, B.Ö. (13), yolda bulduğu kelepçeyi bileğine takıp, çıkaramayınca olay yerine gelen polis ekiplerince kurtarıldı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, B.Ö. (13), yolda bulduğu kelepçeyi bileğine takıp, çıkaramayınca olay yerine gelen polis ekiplerince kurtarıldı. Polis ekipleri, ailesine ve B.Ö.'ye evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu. Olay, saat 13.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesine rağmen evinden çıkan B.Ö., yolda bulduğu polis kelepçesini bileğine taktı. Kelepçeyi çıkaramayan B.Ö., çevredekilerden yardım istedi. Çevredeki vatandaşlarin çabasına rağmen kelepçe çıkmayınca durum polise bildirildi. Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu çocuğun bileğinden kelepçeyi çıkararak, B.Ö.'yü ailesine teslim etti.Polis, B.Ö.'nün ailesine çocuklarının evde kalınması konusunda uyarıda bulundu.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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