Yollar açıldı çiftçiler yaylaya akın etti - Son Dakika

Yollar açıldı çiftçiler yaylaya akın etti

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal ve Şenoba beldesindeki yayla yollarının açılmasının ardından çiftçiler, yaylalara akın etti.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal ve Şenoba beldesindeki yayla yollarının açılmasının ardından çiftçiler, yaylalara akın etti.

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Hilal beldesinde yayla yollarının açılmasının ardından küçükbaş ile büyükbaş hayvancılık ve arıcılık ile uğraşan çiftçiler, yaylaların yolunu tuttu. Daha önce yaklaşık 8 saat yürüyerek yaylaya ulaşan çiftçiler, araçları ile 45 dakikalık yolculuğun ardından yeşil alanlarla buluştu. Arıcılar da ilk defa arılarını Kel Mehmet Dağlarının uzantısı olan Sivri, Mehrina ve Kırmızı yaylalarına taşıdı.


Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek, yayla yollarının açılmasıyla hayvancılıkla uğraşan vatandaşların rahatladığını söyledi. Benek, "Yolu araç ile 7-8 saatten 45 dakikalık bir mesafeye indirdik. Bölge halkının geçim kaynağı hayvancılık üzerine, yapılan yolla halkımızın da yüzü gülmeye başladı. Yüzde 20'lerde olan küçükbaş hayvancılık yüzde 80'lere, yüzde 15'lerde olan arıcılık ise yüzde 75'lere ulaştı" dedi.


Vatandaşlar da yolun yapılmasının kendilerini rahatlattığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞIRNAK

Uludere, Şenoba, Şırnak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yollar açıldı çiftçiler yaylaya akın etti - Son Dakika Ekonomi

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