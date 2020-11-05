Keçiören Belediyesi köy yollarını yeniledi - Son Dakika

Keçiören Belediyesi köy yollarını yeniledi

05.11.2020 10:55
Keçiören Belediyesi köy yollarını yeniledi, System.String[]

Keçiören Belediyesi, Çalseki, Sarıbeyler ve Kösrelik köylerinde kilit taşı ve asfalt serim çalışması yürüterek yağışlı havalarda yaşanan çamur sorununu ortadan kaldırdı.

Keçiören Belediyesi, Çalseki, Sarıbeyler ve Kösrelik köylerinde kilit taşı ve asfalt serim çalışması yürüterek yağışlı havalarda yaşanan çamur sorununu ortadan kaldırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören'e bağlı köylerin gelişip güzelleşmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında köy yollarına sıcak asfalt serilirken köylerin iç kısmı ise kilit taşlarıyla örüldü.

Böylece Çalseki, Sarıbeyler ve Kösrelik köylerinde yapılan çalışmalarla yağışlı havalarda meydana gelen çamur problemi ortadan kaldırıldı.

Köy sakinleri tarafından büyük memnuniyetle karşılanan yol ve peyzaj çalışmaları bu yerleşim alanlarının daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağladı.

Çiftçilere destek devam edecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Köylerimizde seçmen sayısı az diyerek hizmette kısıtlamaya gitmiyor, aksine köylerimizin cazibe merkezi olması için her türlü hizmeti seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Keçiören'e bağlı köylere yönelik yatırımların devam ettiğini aktaran Altınok, şunları kaydetti:

" Türkiye'de örnek olarak gösterilen köylerimize yönelik üstyapı faaliyetlerimizle de asfalt ve kilit taşlarıyla havaalanı gibi yollar yaptık. Çiftçilerimizi üretim konusunda teşvik etmek için fide, tohum ve gübre desteği sağladık. Doğal ürün üretim ve satış merkezi olarak geliştirdiğimiz proje kapsamında köylerimize tandır damı da inşa ediyoruz. Organik gıda üreten çiftçilerimiz hem ev ekonomilerine katkı sunacaklar hem de vatandaşımızın organik gıdaya ulaşmasına kolaylık sağlayacaklar."

Keçiören Belediyesi köy yollarını yeniledi
Keçiören Belediyesi köy yollarını yeniledi
Keçiören Belediyesi köy yollarını yeniledi
Keçiören Belediyesi köy yollarını yeniledi

Sarıbeyler, Kösrelik, Keçiören, Çalseki, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi köy yollarını yeniledi - Son Dakika


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