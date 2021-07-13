Yollar ayrıldı ama gönüller ayrılmadı! Fatih Terim'den Belhanda'ya: Orası benim şehrim, orada iyi olacaksın

Galatasaray'ın sözleşmesini feshederek yolları ayırdığı Younes Belhanda, Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'a imza attı. Faslı futbolcu transferi sonrası açıklamalarda bulunurken Galatasaray'dan ayrılış sürecine ilişkin soruyu cevapsız bıraktı.

"ORASI BENİM ŞEHRİM, ORADA İYİ OLACAKSIN"

Belhanda, transfer olduktan sonra Fatih Terim'in kendisini aradığını belirterek, "Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Türkiye dışındaki kulüplerden teklifler aldım. Adana Demirspor Başkanı bana geldiğinde çok fazla düşünmeden teklifi kabul ettim. İmza attıktan sonra Fatih Terim beni aradı ve 'Orası benim şehrim, orada iyi olacaksın' dedi. Ben de 'Bir problem olursa sizi ararım' dedim" ifadelerini kullandı.