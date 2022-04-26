Yollar bayrama hazırlanıyor - Son Dakika
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Yollar bayrama hazırlanıyor

26.04.2022 08:38
Yollar bayrama hazırlanıyor

Ramazan Bayramı öncesi yollarda bakım ve onarım çalışmalarına hız veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Timi, sürücü ve vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yolları bayrama hazırlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Timi, Ramazan'da bakım ve onarım çalışmalarına hız vererek yolları bayrama hazırlıyor

Kentin birçok farklı noktasında deforme olmuş, bozulma meydana gelmiş yollar yapılan çalışmalarla onarımdan geçiriliyor.

YOL BAKIM TİMİ ÇALIŞMALARA HIZ VERDİ

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Timi tarafından Ramazan Bayramı öncesi Ömer Türkçakal Bulvarı 15 Temmuz Köprülü Kavşağındaki korkuluklar boyandı. Miralay Mümtaz Caddesinde de bozulan küp taşlar tamir edildi. Derince Çınarlı Mahallesi Önder, Başiskele Pınar Caddesinde asfalt onarımı yapıldı. Karamürsel Ereğli Sahil Yolunda asfalt serim çalışması, İzmit Plaj yolu, İzmit Cumhuriyet Bulvarı ve Körfez Kalburcu köy yolunda asfaltlama çalışmaları yapıldı.

YOLLAR BAKIM ONARIMDAN GEÇİYOR

Ramazan Bayramı öncesi yollarda bakım ve onarım çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi kent genelinde yolları bayrama hazırlıyor. Bayram öncesi bakım ve onarımdan geçen yollar bayram dolayısıyla trafik yoğunluğunun artması sebebiyle vatandaşın güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlanması için hazırlanıyor.

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Kaynak: Bültenler

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, 15 Temmuz, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yollar bayrama hazırlanıyor - Son Dakika

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