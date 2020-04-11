Yollar boş kaldı, Beylikdüzü Yenibosna arası 12 dakikaya indi - Son Dakika

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Yollar boş kaldı, Beylikdüzü Yenibosna arası 12 dakikaya indi
6 saat önce
İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ardından yollar boş kaldı.
İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ardından yollar boş kaldı. Vatandaşların trafik yoğunluğu nedeniyle saatlerini geçirdiği yollar boş kalınca Beylikdüzü'nden Yenibosna'ya 12 dakikada ulaşıldı.
Dün akşam saatlerinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta saat 00.00 itibariyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından bugün megakentte sokaklar bomboş kaldı. Megakentin ünlü meydanları ve caddeleri sessizliğe büründü. Vatandaşların trafik yoğunluğu nedeniyle saatlerini geçirdiği yollar boş kalınca Beylikdüzü'nden Yenibosna'ya 12 dakikada ulaşıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:58 Kaynak: İHA
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