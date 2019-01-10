Son Dakika Haberleri: Yollar Buz Pistine Döndü

Yollar Buz Pistine Döndü

29 dakika önce

Adıyaman'da yağmurun ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle yollar buz pistine döndü.

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Adıyaman'da yağmurun ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle yollar buz pistine döndü.

Adıyaman kent merkezinde etkili olan yağmurun ardından soğuk hava yolları buz pistine çevirdi. Geceden itibaren etkili olan soğuk hava nedeniyle buz pistine dönen yollarda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Sürücülerden Faruk Ahmet Turgut, "Baya buz, dikkat etmeye çalışıyoruz. Buzlu o yüzden yavaş gitmek zorundayız" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

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