- Yollar buz pistine döndü - Son Dakika

- Yollar buz pistine döndü
29.01.2021 14:03
- Yollar buz pistine döndü Sürücülerin yardımına polisler koştu Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
- Yollar buz pistine döndü
Sürücülerin yardımına polisler koştu
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Zincirsiz yola çıkan araçlar kayıp durdu.
Sabaha karşı başlayan kar yağışı dolayısıyla ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışından dolayı ilçe merkezindeki Atatürk Caddesinde, Arif Atalay Bulvarını kullanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin yardımına vatandaşlar ile trafik polis ekipleri koştu. Zincirsiz bir şekilde yola çıkan çoğu araç cadde üzerinde bir sağa bir sola kaydı. Besni Belediyesi ekipleri ilçe merkezindeki yolların açılması için çalışma başlattı.
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