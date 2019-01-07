Son Dakika Haberleri: Yollar Buz Pistine Döndü, Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

Yollar Buz Pistine Döndü, Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

1 saat önce

Yollar buz pistine döndü, çok sayıda araç yolda kaldıADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle yollar buz pistine döndü.

Yollar buz pistine döndü, çok sayıda araç yolda kaldı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle yollar buz pistine döndü.
Besni ilçesi Yenikent Gaziantep Caddesinde yolar buz tuttu. Etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava yolları buz pistine çevirdi. Geceden itibaren etkili olan soğuk hava nedeniyle buz pistine dönen Yenikent Gaziantep Caddesinde sürücüler zor anlar yaşandı.
Araçların yolda kalırken, hafif maddi hasarlı kazalar oluştu. Öğrenci servisleri ve sürücüler buz tutan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler araçlara patinaj çektirdi. Çok sayıdaki öğrenci servisi yoluna devam edemezken, öğrenciler okullarına yaya olarak gitmek zorunda kaldı.
Sabahın erken saatlerinden beri Kozluca mevkiinde mahsur kaldıklarını dile getiren İrfan Atalay isimli vatandaş, belediye yetkililerinin tuzlama aracının ve ekiplerinin gelmediğini iddia etti.
Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise buzlanan yolda güvenlik önlemleri alırken, Yenikent yolunu kapatarak sürücüleri çevre yoluna yönlendirdi. Polis ekipleri Kozluca mevkiindeki araçları da geri dönmeleri için uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:28 Kaynak: İHA

Yenikent, Adıyaman, Besni, Araç, 3. Sayfa, Güncel
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