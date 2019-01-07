Yollar buz pistine döndü, çok sayıda araç yolda kaldı
ADIYAMAN - Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle yollar buz pistine döndü.
Besni ilçesi Yenikent Gaziantep
Caddesinde yolar buz tuttu. Etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava yolları buz pistine çevirdi. Geceden itibaren etkili olan soğuk hava nedeniyle buz pistine dönen Yenikent Gaziantep Caddesinde sürücüler zor anlar yaşandı.
Araçların yolda kalırken, hafif maddi hasarlı kazalar oluştu. Öğrenci servisleri ve sürücüler buz tutan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler araçlara patinaj çektirdi. Çok sayıdaki öğrenci servisi yoluna devam edemezken, öğrenciler okullarına yaya olarak gitmek zorunda kaldı.
Sabahın erken saatlerinden beri Kozluca
mevkiinde mahsur kaldıklarını dile getiren İrfan Atalay isimli vatandaş, belediye yetkililerinin tuzlama aracının ve ekiplerinin gelmediğini iddia etti.
Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise buzlanan yolda güvenlik önlemleri alırken, Yenikent yolunu kapatarak sürücüleri çevre yoluna yönlendirdi. Polis
ekipleri Kozluca mevkiindeki araçları da geri dönmeleri için uyardı.