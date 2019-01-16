Yollar Buz Pistine Döndü, Kazalar Ardı Ardına Geldi
1 saat önce
Yollar buz pistine döndü, kazalar ardı ardına geldiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışının ardından sabah araçlarıyla yola çıkmak isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.
Yollar buz pistine döndü, kazalar ardı ardına geldi
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde kar yağışının ardından sabah araçlarıyla yola çıkmak isteyen sürücüler zor anlar yaşadı. İnegöl- Alanyurt
yolu buz pistine dönerken, birçok maddi hasarlı ve yaralamalı kaza oldu. Trafik ekipleri kazadan kazaya koştu.
İnegöl'de kar yağışının ardından birçok bölgede buzlanma oldu. Sabah
işlerine gitmek için bu yolu kullanan sürücüler zor anlar yaşadı. Alanyurt-İnegöl yolunda peş peşe çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı kaza meydana geldi. Emniyet ekipleri İnegöl-Alanyurt yolunda kazadan kazaya koşturdu. Başka kazaların olmaması için ekipler sürücüleri uyararak kontrollü bir şekilde gitmelerini sağlamaya çalıştı. Kaza yapan sürücüler ise bölgede yeterince tuzlama yapılmadığından dolayı yolların buz pisti döndüğünü ifade etti.
Öte yandan maddi hasar meydana gelen araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, yaralananlar ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:56 Kaynak: İHA
Köpeğini Gezdirirken Meydana Gelen Kazaya Müdahale Etmek İsteyen Doktor, Nişanlısının Cansız Bedeniyle Karşılaştı
Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var
Özel Halk Otobüsündeki Taciz Kavgasında Kan Aktı: 1 Yaralı
Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı