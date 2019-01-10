Son Dakika Haberleri: Yollar Buz Pistine Döndü... Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Yollar Buz Pistine Döndü... Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

1 saat önce

Yollar buz pistine döndü.

Yollar buz pistine döndü... Sürücüler zor anlar yaşadı

ADIYAMAN - Adıyaman'da yağmur yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle yollar buz pistine döndü.
Adıyaman'ın kent merkezinde birçok cadde ve sokakları buz tuttu. Etkili olan yağmur yağışının ardından soğuk hava yolları buz pistine çevirdi. Geceden itibaren etkili olan soğuk hava nedeniyle buz pistine dönen yollarda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Sürücüler bazı buzlu yollarda sıkıntıların yaşandığını ve dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Sürücülerden Faruk Ahmet Turgut, "Baya buz, dikkat etmeye çalışıyoruz. Buzlu o yüzden yavaş gitmek zorundayız" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:09 Kaynak: İHA

Adıyaman, Genel
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