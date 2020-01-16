Yollar buz tuttu, kazalar beraberinde geldi: 13 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda 13 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kazalar Zonguldak- Ankara karayolu 14. kilometre ve 17. kilometre mevkilerinde meydana geldi. 17. kilometrede Osmanlı köyü mevkisinde C.H. (56) idaresindeki 67 AAU 634 plakalı yolcu midibüsü buzlanma nedeniyle devrildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçilerini taşıyan midibüsünde bulunan yolcular A.A. (36), Z.D. (47), E.E. (37), E.B. (39), S.Ç. (31) ve L.D. (36) ile sürücü C.H. yaralandı. Kazayı gören sürücülerin imdadına yetiştiği yaralılar bulundukları yerden çıkartıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. AFAD, jandarma ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.



Öte yandan 14. kilometrede yaşanan bir başka trafik kazasında ise O.Y. idaresindeki 67 ES 813 plakalı otomobil ile Ş.Y. idaresindeki 67 EP 776 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobil adeta hurdaya döndü. Kamyon ise yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye devrildi. Kamyonda sıkışan sürücünün imdadına AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yetişti. Yaralı kamyon sürücüsü Ş.Y. yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Bu sırada bir jandarma personeli yerde gördüğü Türk Bayrağı'nı bulunduğu yerden kaldırarak sahip çıktı. Otomobilde bulunan yaralılar H.B. (31), E.Y. (14), Y.S. (33) ile otomobil sürücüsü O.Y. (55) yaralandı.



Sürücülerden tuzlama tepkisi



Madenci işçilerini taşıyan midibüsün yaklaşık 100 metre gerisinde iki araç buzlanma sebebiyle kontrolden yanında seyreden araca çarptı. H.Y. (36) idaresindeki aracıyla Zonguldak istikametine seyir halindeyken yolun kaygan olması sebebiyle aynı istikamette giden K.D. (61) idaresindeki araca sol yandan çarptı. Meydana gelen kazada K.D.'nin idaresindeki araçta bulunan H.D. (58) yaralandı. Yaralı kadın BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili çalışma başlattı. Kazanın yaşandığı olay yerinin 50 metre gerisinde bir başka kamyonet de buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı. Devrilen kamyonetin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.



Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor. Yolların zamanında tuzlanmamasına tepki gösteren vatandaşlardan Orhan Kuruyamaç, "Saat kaç olmuş anca tuzlama yapıyorlar. Yollar cam gibi. Karayolları anca yolu tuzluyor. İleride yine buzlanmadan kaynaklı kazalar olmuş. Biz bile yolda yürüyemiyoruz. Her gün bu yollardayız. Her gün bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Canlar yanıyor" diye konuştu.



Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor. Kazaların ardından karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı görüldü. - ZONGULDAK