Yollar buz tuttu, mahsur kalan araç kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yollar buz tuttu, mahsur kalan araç kurtarıldı - Son Dakika

Yollar buz tuttu, mahsur kalan araç kurtarıldı

6 saat önce

İzmir Tire'de dün akşam saatlerinde dağlık kesimlerde başlayan kar yağışı yerini buzlanmaya bıraktı.

Yollar buz tuttu, mahsur kalan araç kurtarıldı, System.String[]

İzmir Tire'de dün akşam saatlerinde dağlık kesimlerde başlayan kar yağışı yerini buzlanmaya bıraktı.


Özellikle Dallık ve Yamandere köylerinde yollar aşırı buzlanma nedeni ile trafiğe kapandı. Dallık civarında buzlanma nedeni ile yolda bir araç mahsur kaldı. İhbarı alan İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı kar ekibi sabah saatlerinde bölgeye hareket etti. Dallık ve Yamandere bölgesinde tuzlama yapan ekipler yolu trafiğe açtı. Yetkililer bu yolu kullanacak olan sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - İZMİR

İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
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