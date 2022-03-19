Yollar donunca böyle oldu: Tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı - Son Dakika

Saat 04.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yüzyıl Caddesi'nde üzerinde 20 ton yük olduğu öğrenilen tır, buzlanma nedeniyle kaymaya başladı.

TIR VE MİNİBÜS, AMBULANSA ÇARPTI

Önce park halindeki servis minibüsüne çarpan tır, servis minibüsünü ile sürüklenerek hasta almaya gelen ambulansa çarptı. Üç aracın karıştığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.

TIR LASTİKLERİNE TAKOZ KONULDU

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tekrar kayma tehlikesi olan tırın lastiklerinin altına takoz yerleştirdi. Tır bulunduğu yere sabitlendikten sonra ambulans ve servis minibüsü başka bir kazaya sebebiyet vermemek için güvenli bir noktaya alındı.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Olayın görgü tanığı Ramazan Ercan, "Yukarıdan kayarak geldi. Park halindeki servise vurdu. Ondan sonra hasta almaya gelen ambulansa vurdu. Yaralı falan yok. Ambulans yan şekilde durdu" dedi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.