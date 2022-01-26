Yollar kapandı, ekipler hastalanan 85 yaşındaki vatandaş için seferber oldu - Son Dakika

Elazığ'ın Palu ilçesinde hastalanan 85 yaşındaki vatandaş için ekipler seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu köye ulaşan ekipler, rahatsızlanan vatandaşı hastaneye ulaştırdı.

Elazığ'da kar yağışının ardından kent genelinde yol açma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Palu'da yoğun kar yağışından dolayı birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Palu'nun Tarhana köyünde yaşayan 85 yaşındaki vatandaşın rahatsızlandığı ihbarını alan sağlık ekipleri, Özel İdareye bağlı ekiplerin desteği ile yola koyuldu. Yolların açılması için yoğun mesai harcayan kar küreme ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yolu açabildi. Yolun açılması sonucu sağlık ekipleri, hastaya ulaştı. Hasta vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Palu Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ELAZIĞ