Yollar Kapandı, Ekipler Öğrencilerin Karnelerini Alabilmeleri İçin Sabahladı
36 dakika önce
Yollar kapandı, ekipler öğrencilerin karnelerini alabilmeleri için sabahladıSİİRT - Kar yağışının etkili olduğu Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı.
Yollar kapandı, ekipler öğrencilerin karnelerini alabilmeleri için sabahladı
SİİRT - Kar
yağışının etkili olduğu Siirt
'in Pervari
ve Şirvan
ilçelerinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, öğrencilerin sabah saatlerinde okullarına giderek karnelerini alabilmeleri için sabaha kadar karla mücadele etti.
Pervari ve Şirvan'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle ilçelere bağlı bazı köylerin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatırken, karla mücadele taşımalı eğitim çerçevesinde okula giden öğrencilerin okullarına gidip karnelerini alabilmeleri için sabaha kadar sürdü. Minik öğrencilerin karne alabilmelerini ve o heyecanı yaşamalarını sağlamak için dün geceden sabaha kadar yol açma çalışması yaptıklarını belirten Siirt İl Özel İdare Basın Sözcüsü Fikret Yüzer, "Öğrencilerin karne alabilmeleri için dün geceden sabaha kadar mesai yaptık. Çalışmalarımız sonucunda kapanan tüm köy yollarını açtık. Minik öğrencilerimiz bugün karnelerini okullarında alabilecekler" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:37 Kaynak: İHA
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