Yollar Kapanınca Vatandaşlar Kayak Merkezinde Mahsur Kaldı
50 dakika önce
Denizli Valisi Hasan Karahan, fırtına ve tipi nedeniyle bazı vatandaşların kayak merkezinde mahsur kaldığını bildirdi.
Denizli
Valisi Hasan Karahan, fırtına ve tipi nedeniyle bazı vatandaşların kayak merkezinde mahsur kaldığını bildirdi.
Vali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına ve tipi dolayısıyla Denizli Kayak Merkezi
'ne ulaşımı sağlayan yolların kapandığını söyledi.
Kayak yapmak için merkeze giden bazı vatandaşların, yolların kapanmasından dolayı mahsur kaldığını aktaran Karahan, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar can ve mal kaybı yok. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile AFAD
ekipleri bölgeye sevk edildi. Yollarda mahsur kalan araçların tahliye işlemlerine başlandı. Mahsur kalanlar, sosyal tesislerde uygun bir şekilde bekletiliyor. Yollar açıldıktan sonra vatandaşların tahliyesi en uygun ve en sağlıklı şekilde yapılmaya başlanacak."
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:50 Kaynak: AA
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