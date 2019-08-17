Son Dakika Haberleri: Yollar ve kaldırımlar fındık harmanı oldu
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Yollar ve kaldırımlar fındık harmanı oldu

45 dakika önce

Giresunlu üreticiler topladıkları fındığı kurutabilmek için şehir içindeki yolları ve sahil boyundaki yaya kaldırımlarını adeta fındık harmanı haline getirdi.

Yollar ve kaldırımlar fındık harmanı oldu, System.String[]
Giresunlu üreticiler topladıkları fındığı kurutabilmek için şehir içindeki yolları ve sahil boyundaki yaya kaldırımlarını adeta fındık harmanı haline getirdi.

Giresun'da, fındığı toplamanın ardından kurutabilme telaşına düşen üreticiler çareyi Karadeniz sahil yolu kenarındaki kaldırımlarda buldu. Hava sıcaklığının sahil kesimlerde daha etkili olması nedeniyle kırsaldaki üreticilerin de sahile inmesi sonucu yüzlerce metre fındık harmanı oluştu. Fındıkta hasat mevsiminin sona yaklaşması dolayısıyla bahçelerden topladıkları ürünlerini kurutma telaşı içeresine giren üreticiler her yıl olduğu gibi, bu yıl da karayolları kenarları ile yaya kaldırımlarını fındık harmanı haline getiriyorlar.

Sahil kesiminde fındığı daha erken kurutma imkanı bulduklarını kaydeden üreticiler, "Harman için uygun yer bulamadığımız için kabuğundan soyulmuş fındıkları kurutmak için Karadeniz Sahil Yolu kenarlarını tercih ediyoruz. Beton veya asfalt zemine serilen fındıkların daha iyi kuruyor. Bu nedenle ürünlerimizi kurutabilmek için kara yolu kenarlarını ve kaldırımları tercih etmek zorunda kalıyoruz. Bahçelerimizden bin bir güçlükle topladığımız fındıklarımızı buralarda daha iyi ve daha hızlı kurutmaktayız" ifadelerine yer verdi. - GİRESUN
Karadeniz Sahil Yolu, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:58 Kaynak: İHA
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