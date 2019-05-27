Yollara final ayarı

Bursa
'da yarın akşam oynanacak olan TFF
1. Lig'e yükselme maçından dolayı trafik düzenlemesi yapıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü
tarafından yapılan yazılı açıklamada, "28 Mayıs Salı günü saat: 21: 30' da Büyükşehir Belediye Stadyumunda Sakaryaspor
AŞ. - Fatih Karagümrük
AŞ. Takımları arasında 2. Lig Play Off Final futbol müsabakası yapılacaktır. Bu sebeple, Acemler Kavşağı ile Batı Garajı arasındaki Hayran Caddesi gidiş ve geliş istikametleri ile Hayran Caddesi'ne bağlantıları olan, hastane inşaatına giriş, Seyran sokak, Hürmüz sokak, Eren sokak, Narin sokak, Hece sokak, Çanak sokak, Zümrüt
sokak, 1.Lale sokak, Yakut
sokak 28 Mayıs Salı günü saat 19. 00'dan itibaren araç trafiğine kapatılacaktır. Belirtilen sokakların diğer yönlere açık olacağından vatandaşlarımızın alternatif yol güzergahlarını ve toplu taşıma araçları ile metro hatlarını kullanmaları gerekecektir" denildi. - BURSA