Yollarda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı
tatili için yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu
ile D-650 ve D-100 kara yollarının Sakarya
kesiminde yoğunluğa neden oldu.
Bayram tatilini İstanbul
dışında geçirmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Sapanca- Arifiye
ve Adapazarı- Akyazı
mevkisinde Ankara
istikametinde araç yoğunluğu yaşanıyor.
Otoyol güzergahında herhangi bir aksilik yaşanmazken yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Otoyolun İstanbul istikametinde ise herhangi bir yoğunluk olmadığı gözlendi.
Bazı sürücülerin, yoğunluk yaşanabileceği düşüncesiyle D-100 kara yolunu tercih etmesi sebebiyle burada da akıcı bir yoğunluk yaşanıyor.
D-650 Sakarya- Bilecik
yolunda da akıcı trafik yoğunluğu bulunuyor.
Anadolu Otoyolu, D-650 ve D-100 kara yollarında denetimlerini aralıksız sürdüren Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile Karayolları görevlileri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.