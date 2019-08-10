Son Dakika Haberleri: Yollarda bayram yoğunluğu
Son Dakika Güncel Haber

Yollarda bayram yoğunluğu

7 dakika önce

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında yoğunluk oluşturdu.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde trafiğin en fazla arttığı 1, 2 ve 3. Viyadük ile Bolu Dağı Tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken trafik ekipleri, sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Yolda arıza yapan otobüs, tır ve otomobiller nedeniyle trafik, zaman zaman tıkanma noktasına geliyor.
Yolda yaşanan sıkışıklık nedeniyle otoyoldaki araçlar, Karayolları ve polis ekipleri tarafından Kaynaşlı Gişeleri mevkisinden D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkisine yönlendiriliyor.
Abant Gişeleri'ne kadarki bölümde yoğunluk arttığında, trafik tekrar Anadolu Otoyolu kesimine çevriliyor.
Yoğunluğun, akşam saatlerinde artması tahmin ediliyor.
Gerede-Karadeniz bağlantı yolu
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki Yumrukaya, Köroğlu Park, Yeniçağa ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında da yoğunluk yaşanıyor.
Otoyolun Dörtdivan Kavşağı ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Horhor rampasına kadar kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ağır ilerleyen trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
Emniyet, jandarma ve Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu arada, bölgedeki trafik yoğunluğu drone ile de havadan görüntülendi.
Anadolu Otoyolu, Karadeniz, Gerede, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karadeniz'in azgın sularına kapılan bir adamı 20 kişi zor kurtardı
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından İSBAK yorumu: Bir küçük taktik hata İYİ Parti'de bir "Bahçeli" istifası daha: Evime dönüyorum Savcılık, Yavaş'ın başvurusu üzerine Gökçek hakkında soruşturma başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 16:29:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yollarda bayram yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]