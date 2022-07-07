Yollarda hız ihlallerine yönelik sistemler devrede - Son Dakika
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Yollarda hız ihlallerine yönelik sistemler devrede

07.07.2022 12:47
Yollarda hız ihlallerine yönelik sistemler devrede

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM) Kurban Bayramı öncesi, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) gibi ortalama hız ihlal tespit sistemlerinin devrede olduğu vurgulandı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM) Kurban Bayramı öncesi, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) gibi ortalama hız ihlal tespit sistemlerinin devrede olduğu vurgulandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada; trafikte 1 can kaybının bile fazla olduğu, 'vizyon sıfır' ve 'güvenli sistem' yaklaşımıyla oluşturulan '2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi' doğrultusunda, şehirler arası devlet kara yollarında ve kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda hız kaynaklı kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Bitlis, Çorum, Eskişehir ve Konya'da oluşturulan 1904 kilometre uzunluğundaki ortalama hız ihlal tespit sistemlerinin, trafik denetimlerinde aktif kullanıldığı kaydedilerek, "Projenin ülke geneline yaygınlaştırılarak yürütülmesi safhasında ise Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat illerimizde 2 bin 778 km uzunluğundaki ortalama hız ihlal tespit sistemlerinin kurma çalışmaları tamamlandı. Trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirildi ve hız ihlallerine yönelik olarak trafik denetimlerinde kullanılmaya başlanıldı. Toplam 4 bin 682 km kara yolu ağında yapılan hız ihlali denetimlerinde; sürücülerimiz üzerindeki trafik güvenliği algısının güçlendirilmesi, algılanan yakalanma risk duygusunun artırılması, tüm yol güzergahı kontrol altında tutularak aşırı hızların önlenmesi ve hızların aynı seviyede tutularak trafiğin sakinleştirilmesi hedefleniyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanmasının önceliğimiz olduğunu hatırlatır, sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına uymaları hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yollarda hız ihlallerine yönelik sistemler devrede - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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