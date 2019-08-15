Son Dakika Haberleri: Yollarda kalite ve konfor artıyor
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Yollarda kalite ve konfor artıyor

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaz dönemi ile birlikte başlattığı asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaz dönemi ile birlikte başlattığı asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şehrin ana bulvarları kalite ve konforu artıran taşmastik asfaltla kaplanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaz dönemi ile birlikte şehrin önemli bulvarları, yeni açılan caddeler ve yıpranmış yollarda yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini belirtti. 15 Temmuz bulvarının 4 kilometrelik ilk etabındaki asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını ve 14 bin 700 ton asfalt kullandıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Terminal Katlı Kavşağı ve kavşağa bağlanan caddelerde de yaklaşık 5 bin ton taşmastik asfalt kullanarak kalite ve konforu artırdıklarını söyledi.

Asfaltlama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, şehrin en önemli caddelerinden olan Erkilet Bulvarı'nı da yaklaşık 9 bin 500 ton asfalt kullanarak yenilediklerini belirtti. Asfaltlama çalışmalarının Kiçikapı Hareket Amirliği, İldem Mezarlığı, İsmail Erez Bulvarı, Horsana Yolu, Kaldırım Caddesi ve Develi ilçelerinde de yapıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Anbar Organize Girişi ile DSİ arası, 30 Ağustos Kavşağı ile Mimarsinan Katlı Kavşağı arası ve Bağdat Caddesi'nde de asfaltlama çalışmalarının yapılacağını kaydetti. - KAYSERİ
Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:15 Kaynak: İHA
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