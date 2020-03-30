Yollarda "koronavirüs sessizliği"
6 saat önce
Otoyoldaki sakinlik Adana Tren İstasyonundaki sakinlik Uğur Mumcu Meydanı'ndaki boş alanlar ADANA - Adana'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyuldu.
Otoyoldaki sakinlik
Adana Tren İstasyonundaki sakinlik
Uğur Mumcu Meydanı'ndaki boş alanlar
ADANA - Adana'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyuldu. Günün her saatinde yoğunluk yaşanan yollarda bu kez sessizlik hakimdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:02 Kaynak: AA
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