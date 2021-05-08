Yollarda "Şoför Nebahat", evlerinde anneler - Son Dakika

Yollarda "Şoför Nebahat", evlerinde anneler

08.05.2021 11:03
Yollarda

Mersin'de şehir içi güzergahta yolcu taşıyan kadın otobüs şoförleri, hem zorlu mesleklerini hem de kutsal annelik görevlerini bir arada yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Mersin'de şehir içi güzergahta yolcu taşıyan kadın otobüs şoförleri, hem zorlu mesleklerini hem de kutsal annelik görevlerini bir arada yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında görevli kadınlar, anneliğin yanı sıra "erkek işi" olarak görülen otobüs şoförlüğünü de başarıyla icra ediyor.

Trafikte "Şoför Nebahat"lar olarak anılan kadınlar, hem kent içi seferlerde yolcuları güvenli şekilde gidecekleri yerlere ulaştırmayı hem de evlerinde özveriyle annelik görevlerini yapmayı sürdürüyor.

Tek gayeleri işlerini layıkıyla yapmak olan anne şoförlerden kimi kazancıyla ev ekonomisine katkıda bulunuyor kimisi de çocuklarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Omuzlarında ev ve iş yükünü taşıyan fedakar anneler, gerek güler yüzleri gerekse zorlu mesleklerini başarıyla yapmalarıyla vatandaşlardan takdir topluyor.

"Çocuklarıma örnek olmayı tercih ediyorum"

Şoförlerden 3 çocuk annesi Melek Uysal, AA muhabirine, 4 yıldır otobüs kullandığını söyledi.

Zorlu bir mesleği yapmanın gururunu yaşadığını dile getiren Uysal, işini severek yerine getirdiği için bu zorluğun kendisini yıldırmadığını ifade etti.

Uysal, hem işinin hem de annelik görevinin üstesinden gelebildiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Anne olarak bizim örnek olmamız gereken bir konu var, o da çocuklarımıza kendi ayaklarımızın üzerinde durduğumuzu göstermek. Çocuklarımıza iyi örnek olduğumuzu düşünüyorum. Kadınlar akıllıdır, her şeyin üstesinden gelebilir. İki vardiya çalışıyoruz. Sabah erken güne başlarım. Alışverişimi, yemeğimi yaparım. Çocuklarıma gereken ilgiyi gösteririm. Ev işi bittikten sonra o konu kapanır çünkü otobüs direksiyonunda evle ve çocukla ilgili bir şey düşünmemiz mümkün değil. Çocuklarıma örnek olmayı tercih ediyorum. Kızım bir mülakata gitmişti ve orada örnek aldığı kişiyi sormuşlar o da bana 'Anne, cesaretin, azmin, fedakar halinle hemen aklıma sen geldin' dedi. Bu çok gurur vericiydi."

Mesleğini annelik duygusuyla yaptığını vurgulayan Uysal, "Mesela sürdüğüm otobüse çocuk binerse kollarım. Annesine 'Dikkat et, kucağına al' derim. Çocuk dikkatsizce bir şey yaparsa hemen uyarırım. Gözüm hep çocuktadır. Bu anneliğin getirdiği bir mesele. Kadınlığın vermiş olduğu merhamet duygusu devreye giriyor." diye konuştu.

"İşe gitmeyi de çocuklarıma zaman ayırmayı da çok seviyorum"

Şoförlerden 2 çocuk annesi Sultan Yıldırım da otobüs şoförlüğünü severek yaptığını anlattı.

Bir anne olarak bu mesleği icra etmenin kendisine güzel duygular hissettirdiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hem anne olup çocuklarımla ilgilenmek hem de bu zorlu meslekte yol almak oldukça sevindirici. Bu mesleği alnımın akıyla yaptığımı düşünüyorum. İşe gitmeyi de çocuklarıma zaman ayırmayı da çok seviyorum. İşimiz ne kadar stresli ve yorucu olsa da eve gidince bir anne olarak çocuklarımızı ihmal etmiyoruz. Biz iki vardiya olarak çalışıyoruz. Sabahçı olduğumuzda erkenden gelip çalışmamızı öğlen bitiriyoruz. Öğleden sonra eve gittiğimizde şoförlük değil evimin işi, alışveriş, yemek, bulaşık ve ütüyle ilgileniyorum. Hem anneyiz hem de zor bir mesleği yapıyoruz. Anne ve ev hanımı olup 'erkek işi'ni yapmak beni daha çok onurlandırıyor."

Yıldırım, mesleklerinde annelik duygusunun çok önemli olduğunu belirterek, trafikte yolcularına anne empatisiyle yaklaştıklarını dile getirdi.

Amacının çocuklarına güzel bir gelecek hazırlamak olduğuna işaret eden Yıldırım, "İşimiz oldukça yorucu. Bir de ev işleri ve çocuklar var ama elimizden geldiğince ne çocuklarımızı ne de işimizi ihmal ediyoruz. Bunun verdiği yorgunluk olsa da akşam başımı yastığa koyduğumda gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

"Çocuklarımın geleceği için çabalıyorum"

Yaklaşık 6 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Nevra Doğan da körüklü otobüs kullanarak çalışmalarına devam ettiğini belirterek, bu işin ancak severek yapılabileceğini anlattı.

Doğan, iş saatlerinde aracıyla evde ise çocuklarıyla ilgilendiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"İki çocuğum var. Eğitimlerine katkı sunmaya çalışıyorum. Çocuklarımın geleceği için çabalıyorum. İşimi çok seviyorum. Çok çalışmayı severim. Kadınların maddi ve manevi özgürlükleri için çalışması gerekir. Kimseye muhtaç olmamak için bunu yapmalılar. 'Hem kariyer hem de çocuk yaparız' derler ya biz onu yapıyoruz. Çocuğum bir yaşındayken ben bu işe başladım. Büyüttüm de çocuklarımı. Bir kadın yeter ki istesin hem evde hem de işinde çalışabilir."

Büyükşehir Belediyesi, Mersin, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yollarda 'Şoför Nebahat', evlerinde anneler - Son Dakika


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