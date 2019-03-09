Yolları Açmak İçin 5 Metrelik Karla Mücadele Ediyorlar
1 saat önce
Hakkari'nin İran sınırındaki Yüksekova ilçesinde yüksek rakımlı zirvelerdeki köy ve mezra yolları, karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.
Hakkari
'nin İran
sınırındaki Yüksekova
ilçesinde yüksek rakımlı zirvelerdeki köy ve mezra yolları, karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.
İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı ekipler, ilçedeki karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ve kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyüne bağlı Çamdalı mezrasının yolunda kar temizleme çalışması yürüttü.
Bu sırada dağdan gelen kar kütlelerinin bir iş makinesinin üzerine düşmesiyle ekipler zor anlar yaşadı. Kar
altındaki iş makinesini çıkaran ekipler, söz konusu yolu zorlu doğa şartlarına rağmen özverili çalışmaları ile ulaşıma açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:57 Kaynak: AA
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