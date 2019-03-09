Son Dakika Haberleri: Yolları Açmak İçin 5 Metrelik Karla Mücadele Ediyorlar

Yolları Açmak İçin 5 Metrelik Karla Mücadele Ediyorlar

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yüksek rakımlı zirvelerdeki köy ve mazra yolları, karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yüksek rakımlı zirvelerdeki köy ve mazra yolları, karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasının yüksek rakımlı zirvelerinde yer yer 5 metreyi bulan karları temizleyerek bölgedeki yolları ulaşıma açtı.

Çalışmanın yürütüldüğü bazı noktalarda iş makinesinin üzerine çığ düşmesi nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı.

Kar altında kalan iş makinesini diğer iş makinelerinin yardımıyla çıkartan ekipler, çalışmaya devam etti.

Zorlu doğa şartlarına rağmen fedakarca ve hummalı çalışma yürüten ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz görev yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:44 Kaynak: AA

Hakkari, Kar, Yüksekova, Güncel
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