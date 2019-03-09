Yolları Açmak İçin 5 Metrelik Karla Mücadele Ediyorlar

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İstanbullu Gelin'e Faruk ve Özgür'ün Öpüşmesi Damga Vurdu

Bu Lisenin Mezunları İşsiz Kalmıyor

Bayraklı Belediyesi'nde En Düşük İşçinin Maaşı Yaklaşık 3 Bin 500 Lira Oldu