Son Dakika Haberleri: Yolları Açmak İçin İki Metrelik Kar ile Mücadele Ediyorlar

Yolları Açmak İçin İki Metrelik Kar ile Mücadele Ediyorlar

50 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, aylarca ağır kış şartlarının hakim olduğu yüksek rakımlı köylerde özel idare ekiplerinin yer yer 2 metreyi aşan karla mücadele çalışması devam ediyor.

Yolları Açmak İçin İki Metrelik Kar ile Mücadele Ediyorlar, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, aylarca ağır kış şartlarının hakim olduğu yüksek rakımlı köylerde özel idare ekiplerinin yer yer 2 metreyi aşan karla mücadele çalışması devam ediyor.

Kış şartlarının aylarca sürdüğü Doğubayazıt ilçesinde, ilkbahar mevsimine rağmen bir hafta önce yağan kar ile ulaşıma kapanan ilçedeki 20 dağ köyü ve mezra yollarının açılması ya da genişletilmesi için İlçe Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlattı.

Dört gündür iş makineleri ile bölgede çalışma yapıp bir çok köy yolunu ulaşıma açan ekipler, çalışmalarını, 2200 rakımlı Eskisu, Aktarla, Bezirhane, Sarıbıyık, Örmeli köyleri ile Samanlı ve Çay mezralarında sürdürüyor.


İş makinesi operatörü Fecri Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 gün önce son yağışların ardından başladıkları karla mücadele çalışmalarına, Balık Gölü köy grup yollarında devam ettiklerini söyledi.


Mart ayında olmalarına rağmen bölgede kar kalınlığının 2 metreyi aştığını anlatan Bayram, şöyle konuştu:

"Şu anda Balık Gölü köy grup yollarında bulunuyoruz. Bu yolların bağlantı sağladığı toplam 20 köyümüz var. Doğubayazıt ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki bu köylerde kış şartları halen sürüyor. Bu bölgede sürekli acil hastalar oluyor. Hem onların yaşamını kolaylaştırmak hem de acil ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz demeden yolları açmak zorundayız, bir çoğunu da açtık. Mart ayında olmamıza rağmen yer yer 2 metreyi aşan karla 4 gündür mücadelemiz sürüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:37 Kaynak: AA

Ağrı, Doğubeyazıt, Güncel
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